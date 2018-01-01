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Черчесов прокомментировал победу сборной России

Lenta.ru
Станислав Черчесов | Фото: SCANPIX/REUTERS

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу команды над Саудовской Аравией в первом матче чемпионата мира. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мы вчера на пресс-конференции говорили, что словами еще никто никого не победил. Сегодня мы делом доказали, что хотим быть на этом чемпионате мира достойными хозяевами. Благодарен ребятам, они выполнили то, что мы планировали», — заявил Черчесов.

Тренер также высказался о травме полузащитника Алана Дзагоева. «Замена Дзагоева? Естественно, мы имеем план А, B, C и так далее. Другое дело, что не хотелось бы из-за травмы менять игрока», — отметил он.

14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Мундиаль продлится до 15 июля. Сборная России на групповом этапе также сыграет с командами Египта и Уругвая.

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