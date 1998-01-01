ЧМ-2018. День 3: Франция - Австралия, Месси против исландцев

Сегодня в 13:00 матчем Франция - Австралия откроется третий день чемпионата мира по футболу. Кроме этого любителей футбола ждут ещё три встречи: Аргентина - Исландия, Перу - Дания, а также Хорватия - Нигерия.

Франция - Австралия

Третий игровой день откроется матчем команд группы С. Один из фаворитов не только своей группы, но и всего «мундиаля» сборная Франции сыграет против сборной Австралии, которую большинство считает аутсайдером турнира. Матч начнётся в 13:00 на стадионе в Казани.

Два года назад во время домашнего чемпионата Европы подопечные Дешама завоевали серебряные медали.

Французская сборная является безоговорочным фаворитом сегодняшнего матча.

О силе французов говорит хотя бы то, что Дешам не взял в Россию таких игроков, как Антони Марсьяль («МЮ»), Александр Ляказетт («Арсенал») и Карим Бензема («Реал»). Каждый из этих игроков выступает за топовый европейский клуб, но тренер французов решил обойтись без них.

Франция занимает седьмое место в рейтинге ФИФА, Австралия — 36. Подопечные Дешама объективно сильнее по всем статьям и должны начать выступления в России с уверенной победы.

Аргентина - Исландия

Одна из самых непростых групп российского «мундиаля» - группа D стартует поединком между вице-чемпионами мира Аргентиной против сборной Исландии. Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» в 16:00 по латвийскому времени.

По мнению специалистов - «бело-голубые» безоговорочный фаворит матча. На их победу дают коэффициент 1.33, в то время как шансы исландцев оцениваются в 11.0. Подобный коэффициент очень соблазнителен для любителей ставок, но

не стоит раньше времени списывать со счетов «северных» исландцев.

На прошлом чемпионате Европы сборная Исландии доказала, что её сила не в громких фамилиях игроков и индивидуальных качествах, а в неуступчивости и фантастической поддержке своих фанатов. Не стоит забывать так же и о том, что исландцы стали победителями своей отборочной группы к ЧМ-2018, в то же время, Аргентина была близка к тому, чтобы и вовсе не попасть на «мундиаль».

Перу — Дания

В 19:00 в Саранске сборная Перу сыграет с командой Дании.

Перуанцы не проигрывают с ноября 2016 года (!),

когда дома уступили Боливии со счётом 0:2. Беспроигрышная серия латиноамериканцев насчитывает 15 матчей подряд, что безусловно не может не поражать. Для Перу это пятый чемпионат мира, правда, в последний раз перуанцы играли на «мундиале» в далёком 1982 году.

Что касается датчан, то они пробились на чемпионат после стыковых матчей, одолев в плей-офф сборную Ирландии (0:0 и 5:1). С 1998 года датчане трижды принимали участие в ЧМ и дважды даже выходили из группы.

В сегодняшнем матче аналитики отдают преимущество сборной Дании. Однако сплочённый коллектив латиноамериканцев и большая зависимость датчан от их лидера Кристиана Эриксена, скорее всего, позволит Перу не проиграть.

Хорватия — Нигерия

В последнем матче третьего игрового дня встретятся сборная Хорватии и Нигерии.

Хорваты получили пропуск на «мундиаль», одержав победу над Грецией (4:1 и 0:0) по итогам стыковых матчей. В Россию хорваты привезли оптимальный состав со всеми ключевыми игроками. Лука Модрич («Реал Мадрид»), Иван Ракитич («Барселона») и Марио Манджукич («Ювентус») находятся в строю и готовы помочь своей сборной.

Хорватия фаворит в этой встрече — букмекеры оценивают вероятность ее победы выше 50%.

Что касается сборной Нигерии, то дела у африканской команды не очень. Серия без побед у сборной Нигерии насчитывает уже четыре матча, три из которых были проиграны. Из шести последних поединков нигерийцы смогли одержать победу лишь в одном.

Матч пройдёт в Калининграде и начнётся в 22:00 по латвийскому времени.