ЧМ-2018. День 4: Бразилия и Германия начинают турнир

Сегодня в 15:00 матчем Коста-Рика - Сербия откроется четвёртый день чемпионата мира по футболу. Кроме этого любителей футбола ждут ещё две встречи: Германия - Мексика, а также Бразилия - Швейцария.

Коста-Рика — Сербия

Встреча состоится 17 июня в 15:00 в Самаре на стадионе «Самара Арена». На первый взгляд сербы слишком сильны для костариканцев. Сборная Сербии — это очень мощная команда, которая пробилась на чемпионат с первого места в группе. В составе сербской команды есть и звёздные имена: Неманья Матич («МЮ»), Бранислав Иванович («Зенит»), Александр Коларов («Рома»).

Коста-Рика не может похвастаться подобными фамилиями. Кейлор Навас, пожалуй, единственный игрок знакомый среднестатистическому любителю футбола. С другой стороны, костариканцы стали открытием прошлого чемпионата мира. Тогда им удалось обойти в группе Англию с Италией и выйти в плей-офф. На ЧМ-2018, вполне возможно, Коста-Рика снова устроит сюрприз безоговорочным фаворитам.

Германия — Мексика

Команда Йоахима Лева стартует на турнире встречей против мексиканцев. Группа у действующих чемпионов мира достаточно непростая — кроме сборной Мексики в ней ещё присутствуют крепкие шведы и непредсказуемая сборная Южной Кореи, которая вполне способна преподнести сюрприз.

Судя по опросам жителей Мексики, большая часть страны не верит в успех собственной команды в плей-офф. Давление на футболистов и тренера должно не позволить им ударить в лицом грязь, поэтому, скорее всего, мексиканцы должны бороться как минимум за второе место в группе.

Осечка в первом же матче, не станет для Германии чем-то ужасным, но «немецкая машина» вряд ли захочет терять очки.

Бразилия — Швейцария

Бразилия является одним из главных кандидатов на победу на предстоящем чемпионате мира. На домашнем «мундиале» четыре года назад ей не удалось завоевать трофей. Многие болельщики до сих пор с ужасом вспоминают полуфинал ЧМ-2014, в котором бразильцев «уничтожила» сборная Германии (1:7). Тем сильнее будет желание бразильцев реабилитироваться за провальный турнир четырёхлетней давности.

Швейцария — это стабильная европейская команда, которая в четвёртый раз подряд получила право на участие в «мундиале». На предыдущих чемпионатах швейцарцы выступали с переменным успехом. По оценкам футбольных специалистов шансы европейской сборной обыграть «пентакампеонов» едва превышают 10% и, скорее всего, им не удастся составить конкуренцию своим соперникам.