ЧМ-2018. День 5: Англия, Бельгия и Швеция - чем они удивят сегодня

Сегодня в 15:00 матчем Швеция — Южная Корея откроется пятый день чемпионата мира по футболу. В 18:00 состоится матч Бельгия — Панама, а в 21:00 Тунис — Англия.

Швеция — Южная Корея

Скандинавы провели очень запоминающийся отбор к ЧМ-2018, не пустив в Россию итальянцев. Одним из главных козырей сборной Швеции является её тренер — Яне Андерсон. Он научил футболистов обходится без своей главной звезды Златана Ибрагимовича, который блистал за свою команду на протяжении последних десяти лет. Очень редко получается преодолеть уход главного лидера безболезненно, но Андерсон сумел это сделать.

Южная Корея — это сборная, которая очень часто играет на футбольных первенствах. Опыта игры на больших турнирах им не занимать. На домашнем чемпионате в 2002 году азиаты дошли до полуфинала — это главное достижение Южной Кореи на чемпионатах мира. Превзойти его, наверное, им будет не под силу.

Выход из группы для азиатов был бы неплохим результатом.

Бельгия — Панама

Пожалуй, один из самых предсказуемых матчей первого тура нынешнего чемпионата. На победу Бельгии даётся коэффициент 1.18, при этом на победу Панамы можно поставить с коэффициентом 21.00.

Бельгийцев многие называют «тёмной лошадкой» российского чемпионата.

Команда занимает высокое третье место в рейтинге ФИФА. Её опережают только Германия и Бразилия. Из преимуществ сборной Бельгии можно выделить звёздный состав на всех позициях и высокую результативность.

Сборная Панамы находится на 55-м месте в рейтинге ФИФА и для них это первый в истории чемпионат мира. Это и является главным преимуществом панамцев, т. к. на них не будет оказываться давление и они смогут просто наслаждаться игрой.

Тунис — Англия

В последний раз Тунис принимал участие в чемпионате мира двенадцать лет назад. Тогда африканская сборная не сумела добиться заметного успеха и закончила выступления на стадии группового этапа. Наверняка на российском чемпионате сборная Туниса захочет реабилитироваться и захочет добиться большего.

Проблемой Туниса в первом матче группового турнира станет сборная Англии.

Англичане почти всегда перечисляются в списке фаворитов любого футбольного турнира, правда, добиться чего-то значимого на чемпионатах у англичан не получалось очень давно. Состав команды Гарета Саутгейта очень сбалансирован и является одним из самых сильных на этом «мундиале», с группой англичанам тоже повезло, поэтому можно предположить, что Англия начнёт чемпионат с победы.

Команды проведут свой первый матч на чемпионате мира в Волгограде.