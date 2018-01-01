Форвард Марокко автоголом подарил победу Ирану. Первую за последние 20 лет

Матчем между национальными командами Марокко и Ирана в Санкт-Петербурге открылось противостояние участников группы В чемпионата мира по футболу.

Встреча изобиловала жесткими стыками, противоборствами и травмами, в концовке команды даже едва не подрались. Судьбу матча решил автогол марокканского форварда Азиза Буаддуза, срезавшего головой мяч в свои ворота после подачи углового. Это произошло на четвертой добавленной ко второму тайму минуте.

Для сборной Ирана это всего вторая победа на чемпионатах мира по футболу и первая за последние 20 лет.

Позднее сегодня в Сочи выяснят отношения фавориты группы В - команды Испании и Португалии.





