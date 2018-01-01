ФИФА начало расследование из-за пустых мест на матче Уругвай - Египет

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование из-за посещаемости матча между Уругваем и Египтом, который прошел 15 июня на стадионе «Екатеринбург Арена» в рамках чемпионата мира по футболу.

Как заявил представитель ФИФА, на матч было продано 32 тысячи 278 билетов из доступных 33 тысяч, однако на стадион пришли чуть более 27 тысяч человек.

«Тот факт, что на стадион пришло меньше людей, чем было продано билетов, может объясняться разными факторами, которые и пытается установить ФИФА», - заявил представитель федерации.

ФИФА пытается бороться с перепродажей билетов и аннулирует билеты, если выясняется, что они были приобретены у перекупщиков. В начале июня организация подала жалобу на швейцарскую компанию Viagogo, которая продавала билеты на чемпионат.

Официально купить билеты на ЧМ-2018 можно только на сайте ФИФА.

Матч Уругвай - Египет закончился со счетом 1:0 в пользу южноамериканской команды.