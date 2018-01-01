Португалия не проиграла Испании благодаря хет-трику Криштиану Роналду

Сборные Испании и Португалии в Сочи сыграли вничью (3:3) в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете В.

На два мяча испанцев Диего Косты (24', 55') и гол Начо (58') португальцы ответили хет-триком Криштиану Роналду (4' пен, 44', 88').

Роналду стал четвертым футболистом в истории, кому удавалось забивать мячи более чем на трех чемпионатах мира. Он попал в компанию немцев Уве Зеелера и Мирослава Клозе, а также бразильца Пеле.

Соседи по Пиренейскому полуострову поделили очки, пропустив в лидеры группы сборную Ирана, ранее одолевшую команду Марокко благодаря автоголу.

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Геррейру, Соареш, Фонте, Вильям Карвалью, Моутинью, Гонсалу Гедеш (Андре Силва, 80), Бернарду Силва (Куарежма, 69), Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 68), Роналду.

Испания: Де Хеа, Пике, Альба, Начо, Рамос, Бускетс, Коке, Иско, Сильва (Васкес, 86), Иньеста (Алькантара, 70), Диего Коста (Аспас, 77).

Предупреждения: Бускетс (17), Бруну Фернандеш (28).

Голы: Роналду 4 (пен), 44, 88 — Диего Коста 24, 55, Начо 58.





