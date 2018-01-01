Роналду установил сразу несколько рекордов в первом матче ЧМ-2018

Во вчерашнем матче против Испании, лидер португальской сборной оформил хет-трик, а в концовке матча спас свою команду от поражения. Матч закончился со счётом 3:3. Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил ряд невероятных рекордов: