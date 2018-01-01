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Роналду установил сразу несколько рекордов в первом матче ЧМ-2018

Александр Пилат/ Русский TVNET
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Криштиану Роналду | Фото: Sputnik/LETA

Во вчерашнем матче против Испании, лидер португальской сборной оформил хет-трик, а в концовке матча спас свою команду от поражения. Матч закончился со счётом 3:3. Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил ряд невероятных рекордов:

  • 33-летний футболист стал самым возрастным автором трёх голов в одном матче в истории чемпионатов мира.
  • Роналду сделал свой 51-й хет-трик в карьере.
  • Португалец стал четвертым игроком в истории, которому удалось забить в четырех «мундиалях» подряд. Кроме него этого добивались Пеле, Уве Зеелер и Мирослав Клозе.
  • На счету Роналду 84 гола за команду Португалии. Теперь он делит с Пушкашем европейский рекорд по голам за сборную.
  • Игрок «Реала» забивает уже на восьмом крупном турнире для сборных подряд.

Следующий свой матч сборная Португалии проведёт 20 июня против команды Марокко. Отличная возможность для Роналду установить ещё ряд рекордов.

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