Тренер сборной Германии уверен в хорошем старте своей команды на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев уверен, что его команда, которая является действующим чемпионом мира, хорошо стартует на первенстве планеты в России.

Первый матч на турнире коллектив Лева проведет 17 июня на московском стадионе «Лужники» против мексиканцев.

«За последние 70-80 лет никому не удавалось выиграть 2 титула чемпионов мира подряд, ведь соперники быстро развиваются, а в составе победителей порой происходят какие-то сбои, игроки уходят из команды, заканчивают карьеру. Но в том, что касается наших амбиций, тут ничего с чемпионата мира в Бразилии не изменилось. И я чувствую, как с каждым днем растет градус напряжения. Чувствуется, что ситуация уникальная», - сказал Лев журналистам.

«Для футболиста не может быть ничего лучше, чем играть на чемпионате мира, и, естественно, игроки чувствуют это напряжение. Но на таких турнирах надо идти шаг за шагом. Мы сейчас думаем о Мексике, и я уверен, что нас ждет хороший старт на турнире», - добавил главный тренер сборной Германии.



