В Финляндии на чемпионате по ралли погибла зрительница

В Финляндии на чемпионате по ралли произошло чрезвычайное происшествие: один из автомобилей вылетел с трассы и въехал в толпу болельщиков. Погибла женщина.

Авария произошла вечером 15 июня в Сейняйоки на первом специальном участке соревнований Neste Rally Finland, сообщает Служба новостей Yle. Зрительница погибла на месте. По информации прессы, водитель машины получил травмы - он госпитализирован.

По данным Yle, водитель не справился с управлением после того, как автомобиль ударился о камень.

«Хотя мы пока не знаем деталей, совершенно очевидно, что такого допускать нельзя. Полиция изучает обстоятельства, мы со своей стороны тоже. Приносим наши глубокие соболезнования родственникам и близким погибшей», - заявили в Федерации автоспорта Финляндии.