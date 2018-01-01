Месси не забил пенальти; Аргентина сыграла вничью с дебютантом ЧМ

Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Исландии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Примечательно, что этот матч стал первым в истории для сборной Исландии в рамках чемпионата мира.

Встреча группы D, состоявшаяся на стадионе «Спартак» в Тушино, завершилась со счетом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий аргентинцев Серхио Агуэро, отличившийся на 19-й минуте. Исландцы вскоре восстановили равновесие благодаря точному удару форварда Альфреда Финнбогасона (23'). На 64-й минуте у Лионеля Месси была возможность вывести Аргентину вперёд, но он не сумел реализовать пенальти.

В следующем матче сборная Аргентины 21 июня в Нижнем Новгороде сыграет с командой Хорватии, сборная Исландии 22 июня в Волгограде встретится с командой Нигерии.