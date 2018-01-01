Комментатором ЧМ в Бразилии стал сидящий в тюрьме бывший президент

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, приговоренный к 12 годам тюрьмы за коррупцию, будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу на телеканале Rede TV. Об этом говорится в сообщении телеканала на странице в Facebook.

«У TVT и радио Brasil Atual появился новый комментатор», — рассказал спортивный комментатор Хосе Траяно, пояснив, что им будет да Силва.

Ожидается, что бывший президент будет записывать впечатления от матчей и отправлять их в редакцию для показа в программе Papo com Zé Trajano, после чего их будут зачитывать в эфире. Первый комментарий выйдет в эфир 18 июня, когда сборная Бразилии сыграет со Швейцарией.

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва является болельщиком футбольного клуба «Коринтианс».

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Сборная Бразилии на турнире стартует 18 июня матчем против команды Швейцарии.