Спорт превыше всего: airBaltic отправил баскетболистов-колясочников на ЧЕ без колясок

Неприятные моменты пришлось пережить сборной Латвии по баскетболу в инвалидных колясках, которая отправилась на чемпионат Европы в дивизионе В, - авиакомпания airBaltic вместе с командой не доставила в Бельгию коляски, сообщает агентство ЛЕТА.

Авиаперевозчик уже извинился за ошибку и пообещал доставить коляски с помощью своих партнеров вечером в субботу.

Как в социальной сети Facebook сообщила сборная, спортивные инвалидные коляски были сданы в багаж, однако до конечного пункта они не долетели.

«Нас подвела национальная авиакомпания airBaltic, которая не поставила в Бельгию спортивные инвалидные коляски с оправданием, что в самолете нужно было разместить важный груз, в результате чего наши коляски выгрузили», - сообщили представители сборной Латвии по баскетболу в колясках. «Нам пообещали доставить их не позднее, чем вечером 17 июня. Как известно, ни в одном виде спорта спортсмены не выходят на поле в уличной обуви, поэтому и в колясочный баскетбол играют в специальных спортивных инвалидных колясках. И это означает, что завтра у баскетболистов выпадают тренировки перед очень важными матчами».

На этот случай оперативно отреагировал airBaltic, указав, что по факту произошедшего ведется расследование. Авиаперевозчик также пообещал доставить коляски уже в субботу к вечеру.

Представитель компании Алисе Бриеде с помощью агентства ЛЕТА извинилась перед сборной за доставленные неудобства и волнения.

«Можем проинформировать, что инвалидные коляски уже загружены на рейс партнерской авиакомпании «Ukraine International Airlines», их доставка запланирована на сегодняший вечер. Еще раз извиняемся за этот случай и желаем удачи нашей сборной», - сообщает airBaltic.

Нужно отметить, что аналогичная проблема произошла и у сборной Литвы, которая летела в Бельгию тем же рейсом.

Чемпионат Европы по колясочному баскетболу в дивизоне В пройдет с 18 по 23 июня в городе Шарлеруа. В групповом турнире сборная Латвии встретится со Швецией, Россией, Австрией и Бельгией.

В прошлом году сборная Латвии заняла на чемпионате Европы в дивизионе В пятое место.