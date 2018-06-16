Чеченские болельщики подарили Салаху 100-килограммовый торт

Болельщики из Чечни преподнесли футболисту сборной Египта Мохамеду Салаху торт весом 100 кг в качестве подарка на его 26-й день рождения, сообщается в официальном аккаунте грозненского «Ахмата» в сетиInstagram.

Салаху исполнилось 26 лет в пятницу, 15 июня, когда сборная Египта провела свой первый матч на чемпионате мира в России, в котором уступила команде Уругвая со счетом 0:1. Сам Салах, лучший бомбардир чемпионата Англии минувшего сезона, в матче участия не принимал.

«Чеченские болельщики поздравили лидера сборной Египта с прошедшим днем рождения. Форварду египетской сборной и английского «Ливерпуля» вручили 100-килограммовый торт, увенчанный золотой бутсой. При этом организаторы акции обратили внимание на то, что Салах, которому накануне исполнилось 26 лет, давно заслужил этот трофей не только спортивными результатами, но и исключительными человеческими качествами, в том числе активным участием в благотворительности», - говорится в сообщении.

Сборная Египта, которая является соперником команды России по группе А на чемпионате мира, базируется в Грозном и тренируется на базе «Ахмат-Арены».