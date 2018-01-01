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Сборная Перу не забила пенальти и проиграла Дании на чемпионате мира

Lenta.ru
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Фото: AFP/LETA

Сборная Перу проиграла команде Дании в матче первого круга группового этапа чемпионата мира-2018.

Соперники, представляющие квартет C, встречались в субботу, 16 июня, в Саранске. На трибунах стадиона «Мордовия Арена» присутствовали более 40 тысяч болельщиков. Датчане победили с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте забил Юссуф Поульсен. В добавленное к первому тайму время перуанцы не реализовали одиннадцатиметровый —Кристиан Куэва пробил выше ворот.

Ранее 16 июня другие команды, выступающие в группе C, — Франция и Австралия играли между собой. Матчзавершился победой французов (2:1). У трехцветных отличились Антуан Гризманн и Поль Погба, в составе австралийцев голом отметился Майл Единак.

Французы и датчане имеют в активе по три очка и занимают первое и второе место в таблице группы соответственно. Австралийцы и перуанцы очков не набрали.

В заключительном матче игрового дня встретятся сборные Хорватии и Нигерии.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля.

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