«Сент-Луис» сделал предложение Илье Ковальчуку

Ковальчук ранее объявил, что покидает петербургский СКА и в следующем сезоне вернется в НХЛ. Россиянин не может подписывать контракт до 1 июля, но до этой даты может согласовать его условия.

«Его визит к нам пока даже не запланирован, но мы поговорили с его агентом и попросили рассмотреть наш вариант», - сказал Армстронг, чьи слова приводит stltoday.com.

Также генменеджер «Сент-Луиса» отметил, что с игроками такого возраста, как 35-летний Ковальчук, «всегда есть риск». «Он может быть Яромиром Ягром и пойти на спад только в 41 год, но может вернуться и провалиться. Уверенным быть нельзя. И все же его персона интригует. На международной арене он выглядел доминирующе, а когда уехал из НХЛ, был очень хорош», - подчеркнул Армстронг.

Ковальчук вернулся в Россию из НХЛ в 2013 году, подписав контракт со СКА. В составе армейского клуба форвард стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В НХЛ Ковальчук играл более десяти лет, выступал за «Атланту Трэшерз» (сейчас - «Виннипег Джетс») и «Нью-Джерси Девилз».

Как сообщали СМИ, Ковальчук уже встречался с «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс».