ЧМ-2018. Результаты дня: Месси не забивает пенальти, Хорватия возглавила группу (ВИДЕО)

16 июня в рамках чемпионатам мира по футболу состоялись четыре встречи. Исландцы сенсационно ототбрали очки у вице-чемпионов мира сборной Аргентины, Франция с помощью новых футбольных технологий одолела команду Австралии, а хорваты тем временем возглавили свою группу. Ниже приводим подробный отчёт о сегодняшних противостояниях.

Франция — Австралия (2:1)

В первом матче дня, который прошёл в Казани, французы одержали победу над сборной Австралии.

Все главные события в матче развернулись во втором тайме. На 56-й минуте австралиец Рисдон подкатился в собственной штрафной под Гризманна, который впоследствии упал на газон. Арбитр матча сразу не смог углядеть нарушения, но после помощи видеосудьи, указал на «точку». 11-метровый также реализовал Антуан Гризманн (`58).

Подопечные Дешама вышли вперед благодаря историческому событию — первый пенальти на чемпионатах мира, который назначили после видеоповтора.

Спустя 4 минуты судья уже без помощи видеосудьи назначил пенальти в ворота Франции. 11-метровый реализовал Миле Единак.

Победный гол французов случился в конце матча на 81-й минуте также благодаря футбольным нововведениям. После удара Погбы мяч попал в перекладину австралийских ворот, стукнулся в газон и вылетел в поле. Система фиксации голов показала, что мяч полностью пересек линию ворот – 2:1.

Сборная Франции не без труда обыграла гораздо менее титулованного соперника. Свой следующий поединок французы проведут 21 июня против команды Перу.

Составы команд:

Франция: Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Толиссо (Матюиди, 78), Канте, Погба, Дембеле (Фекир, 70), Гризманн (Жиру, 70), Мбаппе.

Австралия: Райан, Сэйнсбери, Бехич, Рисдон, Миллиган, Лекки, Единак, Муй, Рогич (Ирвайн, 72), Круз (Арзани, 84), Нэббаут (Юрич, 64).

Предупреждения: Лекки (13), Рисдон (57), Толиссо (76), Бехич (87).

Голы: Гризманн, 58 (пенальти), Погба, 81 – Единак, 62 (пенальти)

Видеообзор матча:

Аргентина — Исландия (1:1)

После хет-трика Криштиану Роналду в матче против Испании, многие ждали от капитана сборной Аргентины Лионеля Месси чего-то подобного. К сожалению для многих, форвард «Барселоны» не смог порадовать своих поклонников.

Южноамериканцы, как и предсказывали перед матчем, больше контролировали мяч, что привело к голу в ворота исландцев уже на 19-й минуте игры. Серхио Агуэро мощно пробил в ближний угол не оставив шансов голкиперу сборной Исландии. Кстати, этот гол стал первым для Агуэро на чемпионатах мира.

Исландцы, известны своей неуступчивостью и силой духа, смогли противостоять действующим вице-чемпионам мира.

На 23-й минуте матча Альфред Финнбогасон сравнял счёт, забив первый в истории сборной Исландии мяч на чемпионате мира.

Во втором половине игры аргентинцы прогнозируемо больше контролировали мяч и начали доминировать на поле. Это принесло дивиденды, т. к. Меса сумел заработать пенальти для своей команды. 11-метровый исполнил лидер аргентинской команды Лионель Месси, но вратарь Исландии Ханнес Халльдоурссон сумел отразить удар и оставил счет равным.

Матч закончился со счётом 1:1, что вполне можно назвать сенсацией, т. к. Аргентина считается одним из кандидатов на победу в нынешнем чемпионате.

В следующем матче сборная Аргентины 21 июня в Нижнем Новгороде сыграет с командой Хорватии, сборная Исландии 22 июня в Волгограде встретится с командой Нигерии.

Составы команд:

Аргентина: Кабальеро, Рохо, Отаменди, Тальяфико, Маскерано, Биглия (Банега, 54), Сальвио, Меса (Игуаин, 84), Ди Мария (Павон, 75), Месси, Агуэро.

Исландия: Халльдоурссон, Сигурдссон, Магнуссон, Сэварссон, Арнасон, Хадльвредссон, Гуннарссон (Скуласон, 76), Сигурдссон, Гудмундссон (Гисласон, 63), Бьярнасон, Финнбогасон (Сигурдарсон, 89).

Голы: Агуэро, 19 – Финнбогасон, 23

Видеообзор матча:

Перу — Дания (0:1)

Датчане обыграли команду Перу на групповом этапе чемпионата мира в России. Встреча команд из группы С состоялась в Саранске.

У сборной Перу было несколько неплохих моментов для взятия ворот, которые не увенчались успехом. В конце первого тайма Кристиан Куэва не смог реализовать «одинадцатиметровый», который был назначен после нарушения против него.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 59-й минуте игры.

Сборная Дании начала быструю атаку в сторону перуанских ворот, которую точным ударом завершил Юссуф Поульсен.

В следующем матче турнира сборная Дании встретится с Австралией, а сборная Перу отправится в Екатеринбург на матч против сборной Франции.

Составы команд:

Перу: Гальесе, Адвинкула, Рамос, Родригес, Трауко, Тапия (Акино, 87), Йотун, Каррильо, Куэва, Флорес (Герреро, 62), Фарфан (Руидиас, 85).

Дания: Шмейхель, Дальсгор, Кьер, Кристенсен (Йоргенсен, 81), Ларсен, Квист (Шене, 36), Дилэйни, Поульсен, Эриксен, Систо (Брэйтуэйт, 67), Йоргенсен.

Предупреждения: Тапия 38. Дилэйни 86. Поульсен 90.

Гол: Поульсен 59.

Видеообзор матча:

Хорватия — Нигерия (2:0)

Сборная Хорватии с победы стартовала на «мундиале». Балканцы оказались сильнее сборной Нигерии в матче первого тура группы D.

С первых минут матча балканцы обозначили своё преимущество и сумели создать ряд опасных моментов у ворот африканской команды.

Один из таких таких моментов увенчался успехом на 32-й минуте первого тайма. Лидер хорватской сборной Лука Модрич подал угловой, Марио Манджукич пробил головой и мяч попал в защитника африканцев Огенекаро Этебо, после чего оказался в сетке. Автогол и команды ушли на перерыв с минимальным перевесом хорватов.

Во втором тайме хорваты сумели удвоить счет. После нарушения правил на Манджукиче судья назначил 11-метровый удар, который точно пробил Модрич.

Соперники сборной Хорватии и Нигерии по группе Аргентина и Исландия чуть раньше сыграли вничью, таким образом хорваты по по итогам первого тура возглавили квартет.

Составы команд:

Хорватия: Субашич — Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич — Ракитич, Модрич — Ребич (Ковачич, 78), Крамарич (Брозович, 60), Перишич — Манджукич (Пьяца, 85).

Нигерия: Узохо — Абдуллахи, Балогун, Троост-Эконг, Идову — Ндиди, Этебо — Мозес, Микель (Нванкво, 88), Ивоби (Муса, 62) — Игало (Ихеаначо, 73).

Предупреждения: Ракитич, Брозович — Троост-Эконг.

Голы: Этебо (АГ), 32, Модрич (пен.), 72.

Видеообзор матча:

