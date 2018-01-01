ЧМ-2018. День 6: конец первого тура, Россия против Египта

Сегодня завершается первый тур чемпионата мира по футболу. В 15:00 между собой встретятся участники группы H Колумбия и Япония, а в 18:00 сборная Польши будет противостоять команде Сенегала. Вечером в Санкт-Петербурге матчем Россия — Египет начнётся второй тур.

Колумбия — Япония (15:00)

Любители футбола отлично помнят, как играла сборная Колумбии на прошлом чемпионате мира. Тогда им удалось набрать максимальное количество очков на групповой стадии. Кстати, на бразильском «мундиале» Колумбия и Япония также были соперниками по группе. Тогда южноамериканцы не оставили японцам шансов, разгромив их 4:1.

Сборная Японии попала на чемпионат не без труда, но перед турниром времени зря не теряла. Подопечные Акиры Нисино провели 12 игр, включая дружеские встречи и Чемпионат Восточной Азии. К сожалению, «самураи» большинство из этих матчей проиграли или сыграли неубедительно.

Фаворитом матча специалисты хором называют латиноамериканцев.

На победу Колумбии дается коэффициент 1.72, на победу Японии — 6.00. Встреча команд состоится в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена».

Польша — Сенегал (18:00)

Сборная Польши очень уверенно прошла отбор к российскому чемпионату. Стоит отметить, правда, что в группе у поляков не было команд топ-уровня. Команда Адама Навалки противостояла Дании, Румынии и Черногории. В итоге им удалось занять первое место в группе с преимуществом в пять очков.

Главной звездой сборной Польши во время квалификации к ЧМ был Роберт Левандовски, который наколотил в ворота соперников 16 мячей.

Интересно, сможет ли Левандовски помочь своей сборной непосредственно на «мундиале».

Что касается Сенегала, то они тоже без особого труда победили в своей отборочной группе. Затем африканцы провели ряд товарищеских матчей, в которых выглядели очень достойно. В последнем матче перед ЧМ-2018 Сенегал обыграл Южную Корею (2:0) и в замечательном настроении отправился на «мундиаль» в Россию.

Фаворитом сегодняшнего матча букмекеры считают европейцев. Ставки на её победу принимаются с коэффициентом 2.40, в то время как на команду Сенегала — 3.30. До этого команды никогда не встречались друг с другом, поэтому будет крайне интересно посмотреть на исход сегодняшней встречи.

Россия — Египет (21:00)

Напомним, что в первом туре групповой стадии Россия разгромила Саудовскую Аравию (5:0), а Египет уступил Уругваю на последних минутах матча (0:1) Благодаря результатам первого тура, многие букмекеры считают фаворитом хозяев «мундиаля». На победу россиян принимаются ставки с коэффициентом 2.25, а на успех сборной Египта с коэффициентом 3.50.

В матче против египтян россиянам наверняка придётся сложнее, чем в первой игре против аравийцев.

С первых минут на поле должен появится Салах, который восстановился после травмы полученной в финале Лиги Чемпионов.

Египет обидно уступил в первом туре и теперь для них решается очень многое. Второе поражение подряд может лишить египтян всех шансов на выход из группы, поэтому Египет будет биться до последнего.

Что касается сборной России, то здесь загадывать достаточно сложно. Мало кто мог представить, что в первой игре подопечные Черчесова одержат настолько сокрушительную победу. С одной стороны, победа над Саудовской Аравией помогла снять давление, которое оказывалось на сборную и её тренера. Футболисты снова поверили в себя и сделали важный шаг на пути к плей-офф. С другой, есть опасения, что разгромная победа над аутсайдером группы, придала сборной России чрезмерной уверенности в собственных силах, что в итоге может оказаться губительным для хозяев турнира.