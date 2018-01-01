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Гол Коларова со штрафного принес Сербии победу над Коста-Рикой

Русский TVNET
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Александр Коларов | Фото: AP/Scanpix

Сборная Сербии сделала первый шаг на путик к плей-офф.

Сборная Сербии одержала победу над Коста-Рикой в матче первого тура ЧМ-2018. Исход матча определил единственный мяч, забитый Александром Коларовым со штрафного.

Матч начался с опасного момента у ворот сербов – Маркос Уренья вышел практически один на один, но не смог переиграть Владимира Стойковича. Тон был задан правильный – дальше игра пошла без центра поля с множеством опасных подходов к воротам в исполнении обеих команд. Сербы могли забивать усилиями Александра Митровича в средине тайма, но его удар с хорошей позиции пришелся в защитника.

Во втором тайме ворота все же были распечатаны. Сперва Митрович не реализовал выход один на один с Навасом, а затем Сербия получила шанс на штрафной, который мастерски исполнил Коларов – 1:0.

После гола сербы решили сыграть на удержание и темп игры несколько упал. Костариканцы были вынуждены играть первым номером, что не особо получалось и реальных моментов у ворот Стойковича так и не возникло.

Коста-Рика – Сербия 0:1

Составы команд:

Коста-Рика: Навас – Кальво, Дуарте, Гонсалес, Акоста, Гамбоа – Руис, Борхес, Гусман (Колиндрес, 73), Венегас (Боланьос, 60) – Уренья (Кэмпбелл, 66)

Сербия: Стойкович – Коларов, Тошич, Миленкович, Иванович – Миливоевич, Матич – Льяич (Костич, 70), Милинкович-Савич, Тадич (Рукавина, 82) – Митрович (Прийович, 90)

Предупреждения: Кальво, Гусман – Иванович, Прийович

Гол: Коларов, 56

Видеообзор матча:

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