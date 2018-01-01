Мексика обыграла действующих чемпионов мира

Действующий чемпион мира сборная Германии в Москве на стадионе «Лужниках» сенсационно проиграла сборной Мексики. Встреча изобиловала острыми моментами, контратаками и проходила на очень быстрых скоростях.

Уже на 1-й минуте встречи Лосана был близок к тому, чтобы открыть счёт. Мексиканец ворвался в штрафную площадь соперников и пробил по воротам. Немцев от пропущенного гола в последний момент спас Боатенг, который бросился под мяч.

В первые 20 минут встречи, соперники обменялись несколькими опасными ударами по воротам, но в сетке ни одних ворот мяч так и не побывал. Гол случился на 35-й минуте матча, когда провалилась немецкая защита, позволив Лосано ворваться в штрафную и отправить мяч в ближний угол — 1:0.

В конце первого тайма у мексиканцев было ещё несколько моментов для того, чтобы удвоить преимущество. Немецкая защита просто рассыпалась и явно ожидала перерыва, чтобы услышать подсказки от Йоахима Лева.

Перерыв и разговор с тренером дали свои плоды. Немцы начали прессинг ворот мексиканцев, имея несколько очень неплохих моментов для взятия ворот. Во втором тайме действующие чемпионы мира владели заметным преимуществом, однако их атакам не хватало точности. Мексиканцы тоже не отсиживались в обороне, а периодически производили очень опасные выпады в сторону ворот Нойера.

Германия — Мексика 0:1



Составы команд:

Германия: Нойер, Боатенг, Платтенхардт (Гомес, 79), Киммих, Хуммельс, Хедира (Ройс, 60), Кроос, Озил, Дракслер, Вернер (Брандт, 86), Мюллер.

Мексика: Очоа, Морено, Айяла, Сальседо, Лайюн, Эррера, Гальярдо, Вела (Альварес, 58), Гуардадо (Маркес, 74), Лосано (Хименес, 66), Эрнандес.

Предупреждения: Морено (40), Мюллер (83), Хуммельс (84), Эррера (90).

Гол: Лосано, 35

Видеообзор матча будет доступен позже.