FIFA объяснила пустые места на матче ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Около пяти тысяч мест на стадионе «Екатеринбург Арена» во время игры сборных Египта и Уругвая пустовали из-за неявки представителей клиентских групп ФИФА.

Международная федерация футбола (ФИФА) объяснила, почему остались пустыми около пяти тысяч мест во время матча между Египтом и Уругваем на стадионе «Екатеринбург Арена» в рамках проходящего в России чемпионата мира по футболу. «Мы можем подтвердить, что ситуация с матчем в Екатеринбурге в основном была связана с неявкой людей с забронированными билетами на игру от всех клиентских групп», - заявил в субботу, 16 июня, представитель ФИФА ирландскому телеканалу RTE.

Согласно официальной презентации ФИФА, к клиентским группам в порядке приоритета относятся сообщество ФИФА, делегации команд, арбитры, гости оргкомитета, телерадиовещатели, СМИ, персонал ФИФА и оргкомитета, а также партнеры и спонсоры. По информации ФИФА, с билетными операциями на месте «не было никаких проблем», которые могли «помешать владельцам билетов посетить матч».

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. На матч Египет-Уругвай, который прошел 15 июня, были проданы 32278 билетов, однако игру посетили только 27015 зрителей. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды южноамериканского государства.