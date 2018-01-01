Неймар отличиться не смог. Бразилия и Швейцария обменялись забитыми мячами

В последнем матче сегодняшнего игрового дня встречались сборные Бразилии и Швейцарии. Как и в матче Германии против Мексики, фаворит не смог одержать победу и потерял очки.

С первых минут матча бразильцы были более активными на поле. Южноамериканцы явно рассчитывали на быстрый гол, и уже на 19-й минуте Коутиньо отличным ударом из-за пределов штрафной открыл счет в игре. Швейцарская сборная попыталась перехватить инициативу в матче, начала атаковать ворота южноамериканцев, но к забитому мячу это не привело — 1:0, и команды отправились на перерыв.

Во втором тайме, когда инициатива принадлежала сборной Бразилии, подопечные Владимира Петковича неожиданно сумели сравнять счет. Стивен Цубер на 50-й минуте замкнул подачу с углового — 1:1.

У сборной Бразилии была целая уйма прекрасных моментов для того, чтобы добыть важные три очка в стартовом матче «мундиаля», но их подвела реализация. Как итог – ничья 1:1.

В следующем матче бразильцы (22 июня) сыграют с командой Коста-Рики в Санкт-Петербурге, швейцарцы в этот же день - с командой Сербии в Калининграде.

Бразилия – Швейцария 1:1

Составы команд:

Бразилия: Алиссон, Тиаго Силва, Марсело, Данило, Миранда, Паулиньо (Ренато Аугусто, 67), Каземиро (Фернандиньо, 60), Коутиньо, Виллиан, Неймар, Габриэл Жезус (Фирмино, 79).

Швейцария: Зоммер, Шер, Родригес, Лихтштайнер, Аканджи, Бехрами(Закария, 71), Джака, Джемаили, Шакири, Цубер, Сеферович (Эмболо, 80).

Предупреждения: Каземиро, 47 – Лихтенштайнер, 31, Шер, 65, Бехрами, 68.

Голы: Коутиньо, 19 – Цубер, 50

Видеообзор матча: