Понедельник, 18 июня
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Новую прическу Неймара сравнили со сплетенным из лапши птичьим гнездом

Lenta.ru
Нападающий сборной Бразилии Неймар | Фото: Valery Matytsin/TASS/Scanpix

Нападающий сборной Бразилии Неймар сменил прическу перед стартом чемпионата мира по футболу. Пользователи Twitter сочли ее похожей на порцию лапши.

Парикмахер: «Неймар, что у нас сегодня?»
Неймар: «Птица сплела гнездо на моей голове из лапши»,
Парикмахер: «Ни слова больше».

«Но что он сделал...»

В составе сборной Бразилии Неймар 17 июня сыграл полный матч со Швейцарией на чемпионате мира. Несмотря на это, пентакампеоны не сумели стартовать на турнире с победы: встреча завершилась со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Филипе Коутинью и Стивен Цубер.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Бразилии также сыграет с Коста-Рикой и Сербией.

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