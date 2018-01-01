Понедельник, 18 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

«Бавария» повесила ценник на Роберта Левандовски 230 млн евро

Newsru.com
  • Фото
  • Фото
Роберт Левандовски | Фото: REUTERS/Scanpix

Лондонский «Челси» рассчитывает летом заметно обновить линию нападения. «Аристократы» хотят отпустить Миши Батшуайи и Альваро Морату, а их главной целью остаётся нападающий сборной Польши Роберт Левандовски.

Сам форвард после четырёх сезонов в «Баварии» желает попробовать себя на новом месте. Для этой цели он даже нанял известного агента Пини Захави, который уже публично высказал позицию клиента.

Но мюнхенцы никак не отпускают своего лучшего бомбардира. По информации Goal.com, «Бавария» не станет даже вести переговоры с претендентами на Левандовского, если ей предложат меньше 230 млн евро.

Помимо «Челси» на поляка претендуют «Реал» и «ПСЖ». 19 июня Левандовски в составе сборной Польши сыграет против Сенегала на ЧМ-2018. Матч состоится на стадионе «Открытие Арена».

0 Комментарии