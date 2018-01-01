«Бавария» повесила ценник на Роберта Левандовски 230 млн евро

Лондонский «Челси» рассчитывает летом заметно обновить линию нападения. «Аристократы» хотят отпустить Миши Батшуайи и Альваро Морату, а их главной целью остаётся нападающий сборной Польши Роберт Левандовски.

Сам форвард после четырёх сезонов в «Баварии» желает попробовать себя на новом месте. Для этой цели он даже нанял известного агента Пини Захави, который уже публично высказал позицию клиента.

Но мюнхенцы никак не отпускают своего лучшего бомбардира. По информации Goal.com, «Бавария» не станет даже вести переговоры с претендентами на Левандовского, если ей предложат меньше 230 млн евро.

Помимо «Челси» на поляка претендуют «Реал» и «ПСЖ». 19 июня Левандовски в составе сборной Польши сыграет против Сенегала на ЧМ-2018. Матч состоится на стадионе «Открытие Арена».