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Рижское «Динамо» подписало Шуленина и продлило контракт с Дарзиньшем

Русский TVNET
Lauris Dārziņš | Фото: Edijs Pālens / LETA

Рижское «Динамо» заключило новый контракт с нападающим Лаурисом Дарзиньшем, а также заключило контракт с российским защитником Дмитрием Шулениным, информирует официальный «твиттер» клуба.

В минувшем сезоне Дарзиньш забросил 5 шайб и сделал 13 результативных передач в 24 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+2» и 4 штрафных минутах.

За время карьеры в КХЛ хоккеист также выступал в составе «Ак Барса» и «Трактора». В общей сложности латвийский хоккеист принял участие в 465 матчах. Следующий сезон для 33-летнего форварда станет 11-м в лиге.

Что касается Шуленина то в регулярном чемпионате-2017/18 он провёл 32 игры за «Торпедо», отметившись тремя результативными передачами при показателе полезности «-6» и 8 штрафных минутах.

Соглашение с обоими хоккеистами рассчитано на один сезон.

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