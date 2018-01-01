Бельгия побеждает Панаму. Лукаку делает дубль

В Сочи встречались сборная Бельгии и дебютант чемпионата мира сборная Панамы. Фавориты встречи бельгийцы на классе обыграли панамцев. Поединок закончился со счётом 3:0.

Панама из последних 10 матчей выиграла только 3, поэтому ждать от них сенсации против третьей команды рейтинга ФИФА мог только самый смелый оптимист. С первых же минут бельгийцы ринулись атаковать ворота сборной Панамы. Уже к 10-й минуте матча в активе Бельгии было два удара в створ ворот Пенедо, которые тот не без труда отразил.

С каждой следующей минутой Бельгия всё сильнее наращивала давление на штрафную панамцев.

Первый по-настоящему голевой момент состоялся на 21-й минуте, когда Де Брюйне раскидал панамских защитников и прострелил на Лукаку, но тот не сумел поразить цель. В действиях «красных» была острота и контроль мяча, но не хватало точных ударов.

Казалось, что даже панамцы были удивлены тому, что к концу первого тайма они всё ещё сохраняли шансы на «очки» в этой встрече. На 38-й и 40-й минуте Пенедо дважды спасал ворота своей сборной от неминуемого гола.

Работы у панамского голкипера было предостаточно, в отличие от Куртуа, который откровенно скучал всю первую половину встречи.

Команды отправились на перерыв при счёте 0:0. Многие заговорили об очередной сенсации.

Не успел начаться второй тайм, как надежды панамцев испарились. На 47-й минуте фантастический удар с лету нанёс Мертенс и мяч по дуге влетел в угол ворот — 1:0. Спустя восемь минут дебютанты «мундиаля» неожиданно огрызнулись. Мурильо пробил в дальний угол бельгийских ворот, но Куртуа отразил удар, убив мечту панамской сборной. На 70-й минуте игры бельгийцам удалось удвоить преимущество. Кевин Де Брюйне нашел диагональным пасом Лукаку, который головой направил мяч в ворота панамской сборной - 2:0. Пять минут спустя «красные» совершили ещё одну быструю атаку, Азар вывел Ромелу Лукаку один на один с вратарём, и нападающий технично перебросил Пенедо — 3:0. Сенсации не случилось.

Бельгия - Панама 3:0

Составы команд:

Бельгия: Куртуа, Боята, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, де Брюйне, Феррейра Карраско (Дембеле, 74), Витцель (Шадли, 90), Э. Азар, Мертенс (Т. Азар, 83), Лукаку.

Панама: Пенедо, Торрес, Дэвис, Мурильо, Эскобар, Годой, Гомес, Купер, Барсенас (Торрес, 63), Родригес (Диас, 63), Перес (Техада, 73).

Предупреждения: Менье (14), Вертонген (60), де Брюйне (88) - Дэвис (18), Барсенас (45), Купер (49), Мурильо (51), Годой (57).

Голы: Мертенс (47), Лукаку (69, 75).

Видеообзор матча: