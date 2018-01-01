Сборная Англии благодаря дублю Кейна спаслась в концовке матча с Тунисом

Сборная Англии едва не преподнесла сюрприз в матче против сборной Туниса. Подопечные Саутгейта лишь благодаря голу Гарри Кейна в добавленное время сумели взять три очка.

В рамках первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Англии встречалась с командой Туниса. В первом матче группы G Бельгия не без труда смогла разобраться с дебютантом чемпионата мира Панамой. В заключительном матче дня англичанам тоже необходимо было побеждать, чтобы подтвердить статус фаворита группы.

Англичане с первых минут встречи навязали темп игры сопернику. Практически сразу на ворота сборной Туниса обрушился шквал моментов и уже на 11-й минуте Гарри Кейн сумел открыть счёт в этой встрече.

Казалось, что теперь родоначальники футбола точно не отдадут инициативу, продолжат натиск ворот африканцев и забьют ещё нескольго голов.

Однако, во второй половине первого тайма Уокер нарушил правила на игроке сборной Туниса в своей штрафной и привез англичанам 11-метровый. Сасси просто не имел права не реализовать такую возможность. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

Во втором тайме англичане, как ни странно, подуспокоились и не создавали опасных моментов вблизи штрафной площади сборной Туниса. Команде Саутгейта нужна была встряска. Несмотря на целый ряд очень неплохих моментов, англичан подводила реализация вплоть до самой концовки матча. На 2-й добавленной минуте после навеса Магуайра Кейн всё-таки сумел переправить мяч в ворота африканцев, сделать дубль в матче и вырвать важнейшую победу для своей страны.

В следующем матче 24 июня сборная Англии в Нижнем Новгороде сыграет с Панамой, а Тунис и Бельгия днем ранее встретятся в Москве.

Тунис – Англия 1:2

Тунис: Ассен (Бен-Мустафа, 15), Бен-Юссеф, Маалуль, Бронн, Мерья, Слити (Бен-Амор, 74), Скири, Хазри, Сасси, Бадри, Бен-Юссеф.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Янг, Магуайр, Алли (Лофтус-Чик, 80), Лингард, Стерлинг (Рэшфорд, 68), Хендерсон, Триппьер, Кейн.

Предупреждения: Уокер, 33

Голы: Сасси, 34 (пен) - Кэйн, 11, 90+1

Видеообзор матча будет доступен позже.