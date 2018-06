В Вентспилсе тренируются фигуристы мирового уровня: Илья Авербух готовит к сезону Алиева

С корабля на бал, с бала на корабль. Вторую ночь вместе с Димой Алиевым @dimaaliev провидим на катке. Подготовка к новому сезону начинается сразу, как заканчивается предыдущий. Есть потрясающая фраза «обучая, обучаюсь» . После каждой постановки, выношу для себя что-то новое. Верю, что за этим юношей будущее российского мужского фигурного катания! Он может! #ильяавербух #дмитрийалиев #фигурноекатание #figureskating #newseason #новыйсезон #сборы #сборы2018

A post shared by Илья Авербух (@averbukhofficial) on Jun 18, 2018 at 12:33am PDT