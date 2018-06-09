В Вентспилсе тренируются фигуристы мирового уровня: Илья Авербух готовит к сезону Алиева

В конце прошлой недели в ледовом холле города Вентспилс тренировки по фигурному катанию провели звезды мирового масштаба. Фигурист Дмитрий Алиев вместе с тренерами Ильей Авербухом и Евгением Рукавицыным в ледовом холле готовили программу для следующего сезона. Об этом сообщает вентспилсский портал новостей ventasbalss.lv.

В ледовом холле со спортсменами сборной России работал самый титулованный российский тренер Евгений Рукавицын, а титулованный спортсмен, обладатель серебряной медали на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, чемпион Европы 2003 года и чемпион мира 2002 года, многократный чемпион России Илья Авербух прибыл, чтобы тренировать Дмитрия Алиева, который является обладателем серебряной медали чемпионата Европы 2018 года.

Оба российских тренера Илья Авербух и Евгений Рукавицын в Вентспилсе гостят уже не первый раз. Они довольны местной спортивной инфраструктурой и возможностями для тренировок, поэтому тренеры вместе со спортсменами охотно выбирают вентспилсский Олимпийский центр для проведения занятий.

Многократный спортсмен Дмитрий Алиев также доволен условиями для тренировок и рад возможности готовиться здесь к следующему сезону. А судя по многочисленным фотографиям в Instagram молодого спортсмена, кажется, наш приморский городок ему тоже очень понравился.

#smile • 🌞 • A post shared by Dmitriy Aliev (@dimaaliev) on Jun 9, 2018 at 7:24am PDT