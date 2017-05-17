Не рискуй! eID-карты нельзя доверять даже судье!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

«В суде пережил неоднозначную ситуацию! Секретарь просто взяла и на несколько часов пропала с моей eID-картой, которая содержит уникальные персональные данные - электронную подпись, которую можно использовать для подписи документов как в присутствии владельца, так и удаленно. Зная, что документ нельзя передавать другому лицу, чувствовал себя очень неприятно,» - поделился с TVNET читатель Мартиньш. Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) подтверждает, что секретарь в данном случае действовала несоответственно закону. Свой документ нельзя выпускать из поля зрения.

«Приехал в суд как свидетель. Секретарь подошла, попросила мою eID-карту и, ничего не говоря, взяла, чтобы пропасть в зале. Ждал в коридоре более часа, но документа мне так никто и не отдал. Несмотря на то, что теоретически суд - место безопасное, я считаю эти действия не совсем правильными», - рассказа Мартиньш.

Представитель PMLP Санта Йонане пояснила, что у суда есть право потребовать подтверждающий личность документ. В свою очередь у человека есть право находиться рядом в тот момент, когда с его документам производят действия. Произошедшее она характеризует как плохую судебную практику. «Суд должен найти другое решение для ознакомления с удостоверениями личности. Такая ситуация вообще не должна была образоваться». Представитель PMLP отметила, что считать личные данные с карты невозможно.

Реклама

«Мы идем в ногу со временем - безопасность на высоком уровне».

Новые паспорта и eID-карты подделать невозможно. Нельзя так просто воспользоваться и электронной подписью - нужен особый считыватель. Однако Йонане советует не выпускать документ из поля зрения, показывая его.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 33000 EUR
Земля
Земля, Rīga, 152092 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Новая Зеландия начала войну с крысами Hi-Tech

Новая Зеландия начала войну с крысами

Кукла! Нереально похудевшая звезда КВН вообще поменяла внешность Wo&Men

Кукла! Нереально похудевшая звезда КВН вообще поменяла внешность

Неужели Затлерс? «Двойник» экс-президента зажигательно танцует Showbiz

Неужели Затлерс? «Двойник» экс-президента зажигательно танцует

ФОТО: Икона стиля Виктория Бекхэм и ее весенние образы Wo&Men

ФОТО: Икона стиля Виктория Бекхэм и ее весенние образы

Кейт и Уильям тайно посещают семейного психолога и сексолога Wo&Men

Кейт и Уильям тайно посещают семейного психолога и сексолога

Суды

Твой голос

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BIROJA ADMINISTRATORI (-U) / A ...
BIROJA ADMINISTRATORI (-U) / A ...
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 