Не рискуй! eID-карты нельзя доверять даже судье!

«В суде пережил неоднозначную ситуацию! Секретарь просто взяла и на несколько часов пропала с моей eID-картой, которая содержит уникальные персональные данные - электронную подпись, которую можно использовать для подписи документов как в присутствии владельца, так и удаленно. Зная, что документ нельзя передавать другому лицу, чувствовал себя очень неприятно,» - поделился с TVNET читатель Мартиньш. Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) подтверждает, что секретарь в данном случае действовала несоответственно закону. Свой документ нельзя выпускать из поля зрения.

«Приехал в суд как свидетель. Секретарь подошла, попросила мою eID-карту и, ничего не говоря, взяла, чтобы пропасть в зале. Ждал в коридоре более часа, но документа мне так никто и не отдал. Несмотря на то, что теоретически суд - место безопасное, я считаю эти действия не совсем правильными», - рассказа Мартиньш.

Представитель PMLP Санта Йонане пояснила, что у суда есть право потребовать подтверждающий личность документ. В свою очередь у человека есть право находиться рядом в тот момент, когда с его документам производят действия. Произошедшее она характеризует как плохую судебную практику. «Суд должен найти другое решение для ознакомления с удостоверениями личности. Такая ситуация вообще не должна была образоваться». Представитель PMLP отметила, что считать личные данные с карты невозможно.

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«Мы идем в ногу со временем - безопасность на высоком уровне».

Новые паспорта и eID-карты подделать невозможно. Нельзя так просто воспользоваться и электронной подписью - нужен особый считыватель. Однако Йонане советует не выпускать документ из поля зрения, показывая его.