Олимпийская чемпионка по гимнастике обвинила партнера по сборной в изнасиловании

Советская гимнастка Татьяна Гуцу заявила, что в 1991 году, когда ей было 15 лет, ее изнасиловал во время турнира в Штутгарте партнер по сборной Виталий Щербо.

Об изнасиловании Гуцу написала в своем фейсбуке, назвав Щербо «монстром, который держал ее в тюрьме страха в течение многих лет»

О произошедшем, утверждает Гуцу, знали другие члены сборной — Татьяна Торопова и Рустам Шарипов, но промолчали и не защитили ее.

«Вот моя история Золушки, — пишет Гуцу. — Я выжила и я буду поддерживать всех, кто боится говорить, постараюсь сохранить мою уверенность в себе, чтобы помочь другим».

Татьяна Гуцу, родившаяся на Украине, на Олимпиаде 1992 года в Барселоне завоевала две золотые медали, а также серебро и бронзу. Виталий Щербо из Белоруссии на Олимпиаде-92 стал шестикратным чемпионом, а также завоевал четыре бронзовых медали. На Играх 1992 года спортсмены из стран бывшего СССР выступали в составе объединенной команды.

С 1993 года Гуцу живет в США, где открыла академию спортивной гимнастики в Мичигане, носящую ее имя. Щербо также переехал в США и владеет гимнастическим залом в Лас-Вегасе.