Старая добрая «коровка» теперь с «травкой»?

Недавно компания Skrīveru pārtikas kombināts выпустили новые конфеты «Коровка» (Gotiņa) - черные, на упаковке которых изображены листья конопли. Конечно, народ поспешил сравнить рисунки с «травкой» - марихуаной.

Владелица комбината Байба Лусе пояснила, что сейчас очень популярно продукты традиционного цвета разукрашивать природными пищевыми красителями и отметила, что конопля никак не связана с марихуаной - эта культура, которая издавна выращивается в Латвии и ее широко используют в еде, например, в виде конопляного масла.

«В дизайне упаковки конфет тоже не видим никакого обмана, действительно изображен лист конопли, семечки и коровка», - рассказала Байба Лусе. Предпринимательница признала, что многие проводят параллель с так называемой «травкой», а в компании только рады, что могут объяснить разницу и популяризировать такую давнюю культуру, как конопля.

В производстве черных молочных конфет Gotiņa используют коноплю, выращенную в местном хозяйстве Adzelvieši. Центр защиты прав потребителей указал, что рисунок на упаковке комментировать не может.