Остапенко вышла в третий круг турнира в Майами

Лучшая теннисистка Латвии Алена Остапенко в пятницу с победы начала выступления на турнире серии «Premier» в Майами, обыграв венгерку Тимеу Бабош, и вышла в третий круг соревнований

Пятая ракетка планеты Остапенко, посеянная под шестым номером, одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Бабош в рейтинге WTA занимает 37-е место. Примечательно, что в этом сезоне Остапенко еще не обыгрывала теннисисток из Топ-50 рейтинга.

За победу Алена заработала 65 очков WTA и премию в размере 47 170 долларов.

В третьем круге латвийская спортсменка встретится с 64-й ракеткой планеты Беатрис Хаддад Майей из Бразилии.

Отметим, что ранее в третий круг соревнований вышла и Анастасия Севастова.

До этого Остапенко и Бабош встречались на корте дважды - обе встречи произошли в 2016 году, и на счету соперниц было по одной победе.