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В шаге от трагедии: в Риге женщина сняла на видео, как на краю крыши пятиэтажки висит ребенок

Русский TVNET
  • Фото
  • Видео
Фото: Ekrānuzņēmums/aculiecinieka video

Жительница И́льгюциемс из окна своего дома заметила весьма шокирующую сцену - на крыше одного из домов на улице Буллю , на самом краю «развлекались» дети.

«Заметила детей, которые висели на краю криши и, боясь их напугать, начала снимать видео. После того, как вся тройка залезла обратно на крышу, я открыла окно и сделала замечание, чтобы прекратили подвергать опасности свою жизнь и покинули крышу», пишет порталу TVNET женщина, ставшая очевидцем.

Видео было передано и представителям Рижской Муниципальной полиции.

Владелец или обслуживающая компания дома могут быть оштрафованы на 142 евро за то, что не был ограничен доступ к крыши здания.

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