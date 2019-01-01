«Сколько нам еще терпеть?» Жители недовольны состоянием дороги

Состояние грунтовых дорог в Латвии по-прежнему печальное. Точного ответа на то, когда может что-то измениться, не дают и ответственные структуры. Пока же жители регионов вынуждены смириться с существующей ситуацией.

«Добрый день! Просим помочь в больном вопросе. Ралли по бездорожью Рускулова — Берзпилс… участок дороги находится в Балвском крае», - начала свой рассказ читательница TVNET Лаума.

Женщина обращалась в ГАО Latvijas Valsts ceļi, где указано, что в этом году никакие ремонтные работы на этом участке проводиться не будут. Планируется только поддержание дорог.

«По другим источникам есть информация, что дорогу будут ремонтировать. Непонятно, кому верить, а кому нет. Но сколько еще нам, налогоплательщикам, придется терпеть? Ремонт машин стоит денег, дорожный налог тоже, страховка тоже, нервы испорчены», - пишет жительница Балвского края.

Это не единственный участок дороги, где осенью и весной почти невозможно проехать:

«В Латвии полно таких, но мы, жители Латвии, бессильны.

Мы собирали подписи, отправляли письмо министру сообщения, но ответ — на дороге недостаточно интенсивное движение транспорта. Откуда такие показатели? Кто-то сидел и считал? Мы обращались к должностным лицам краевой думы, писали в местную газету...»

Однако все надежды на что-то повлиять закончились безрезультатно.

«Летом, когда работает карьер «Deviņziedu kalns», грузовые машины снуют одна за одной в рабочее время, здесь достаточно фермеров, которые перевозят корм и скот, вокруг много лесов, которые интенсивно вырубают и вывозят, и это только тяжелая техника…

Как можно развивать предпринимательство, туризм, или жить в таком месте, если нет нормальной дороги?»

- говорит Лаума.

«Жители волости не могут нормально жить, еще удивляются, почему молодежь не живет на селе… Местные жители летом в сухой период страдают от пыли в доме, из-за этого портится здоровье. Действительно ли надо ремонтировать только дороги с твердым покрытием, а нам на селе ничего не надо?» - риторически спрашивает она.

В данный момент дороге в еще более ужасающем состоянии и закрыта с обеих сторон. Многие молодые люди даже не приезжают домой из Риги:

«Только бы не ехать по этой дороге. Попадай домой, как хочешь! Дороги все равно закрыты!»

Портал TVNET связался с ГАО Latvijas Valsts ceļi, чтобы получить ответ на многочисленные вопросы, а также чтобы получить комментарий о сложившейся ситуации.

Мы хотели выяснить, планируется ли ремонтировать указанную дорогу, если да, то когда это случится, можно ли сейчас проехать по дороге и что должно произойти, чтобы в целом в Латвии ситуация с грунтовыми дорогами улучшилась бы?

TVNET получил такой ответ: «Участок шоссе Рускулова-Берзпилс (V493) от Наглиши до шоссе Резекне-Гулбене (P36) (21,70-31,54 км) закрыт для движения из-за повышенной влажности. Для объезда надо использовать дороги Тилжа-Берзпилс (V489), Капессилс-Кришьяны (V462) и Карсава-Тилжа-Дублюкалнс (P48). Участок будет открыт для движения, как только он высохнет».

«В 2019 году на этом участке запланированы работы по укреплению покрытия, одновременно будут приведена в порядок система сточных вод», - сообщили в Отделе коммуникации ГАО Latvijas Valsts ceļi.