Лечите зубы бесплатно, не ждите часа X

Накануне Последнего звонка у школьницы разболелся зуб. Растерянная мама переключилась с праздничных хлопот на медицинские и принялась обзванивать все ближайшие стоматологические кабинеты.

«В одной поликлинике в Плявниеки сообщили, что они больше не лечат детей, в другой предложили запись на конец июня, в третьей были готовы оказать помощь через неделю, - рассказывает читательница Инесса. Но, с острой зубной болью эти сроки были нереальными».

Пока женщина ломала голову, что делать и где найти стоматолога, который лечит детей по госфинансированию (дочери еще не исполнилось 18), опытные знакомые подсказали, что быстрее всего помощь будет оказала в Институте стоматологии.

«Это было нашей последней надеждой потому, что я была не готова ночью везти ребенка на прием в частную клинику и платить от 50 до 200 евро за лечение одного зуба,

как рассказывают другие несчастные. Ночью цены на все манипуляции стоматологов вырастают в разы», - делится Инесса.

С десятой попытки женщина дозвонилась до регистратуры Института стоматологии и узнала, что ее дочку готовы принять, но только завтра утром. Прием начинался в 7.40 утра и дежурный врач в порядке живой очереди принимает десять первых пациентов. Это означало, что у ребенка еще одна бессонная ночь, а утром при полном параде нужно быть в актовом зале.

«Если у ребенка острая боль и он не может терпеть, то приезжайте сегодня с 19.00 до 22.00 в Центр стоматологии и лицевой хирургии, который находится в том же здании, что и Институт стоматологии, только вход со двора», - любезная работница открыла тайну быстрого лечения.

Инессу предупредили, что лечение проходит в порядке живой очереди.

«Очередь была небольшая, несколько человек и двигалась довольно быстро. Когда пришел наш черед, мы зашли в кабинет вдвоем. После осмотра врач вынесла вердикт - зуб надо вырывать. Но, это не обязательно делать здесь и сейчас, мы может все обдумать и принять решение. Но, мы решили, что ждать нечего».

Доктор приготовила шприц и собиралась сделать ребенку анестезию. Дочка в этот момент дернула голову на что врач сурово отреагировала: «Это вам не детская поликлиника и никто не будет уговаривать вашего ребенка». Это была единственная грубая фраза за все время нашего прибывания в кабинете.

Сложный зуб был вырван быстро, ребенок не успел ничего почувствовать. Анестезия сработала отлично. На прощание сестричка рассказала, что и как делать последние несколько дней. И посоветовала заглянуть к зубному, чтобы успеть привести в порядок рот до 18-летия ребенка. Потом лечить будут только за деньги.