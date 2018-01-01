Крысы в центральных домах Риги - массовая проблема?

С порталом TVNET связался один из жителей многоквартирного дома центрального района Риги, который выразил негодование тем, что в его доме, где совсем недавно провели профессиональную травлю крыс, грызуны появились снова.

Примерно месяц назад в подъезде одного из многоэтажных домов на улице Бруниниеку появилось извещение, что придет представитель компании по травле крыс. Тем не менее, жители совсем скоро увидели бегающих грызунов вновь. Конкретный дом обслуживает SIA «Rīgas namu pārvaldnieks».,

«Получается, что процесс травли прошел безуспешно? Или есть другое пояснение данной ситуации?», негодует рижанин. Он добавил, что обычно во дворе очень долго стоят переполненный контейнеры с мусором. Возможно, это и есть причина постоянного возвращения крыс. К тому же, дворника он не видел уже давно, а помещения подъезда очень грязные.

Порталу TVNET представительница SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) Лаура Валюма сообщила, что в густонаселенных городах грызуны являются серьезной проблемой.

«Регулярно на всех объектах обеспечивается ликвидация грызунов. Конкретно в этом доме травля крыс проходила уже два раза и запланирована на этот месяц. Однако стоит учитывать, что грызуны мигрируют и живут там, где для них созданы благоприятные условия», указывает сотрудница RNP.