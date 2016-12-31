Итоги 2016: трагические события, которые потрясли мир

 
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Мощное землетрясение разрушило дома на Тайване

Фото: Коллаж Русского TVNET

Уходящий год был насыщен не только громкими политическими событиями, но, к сожалению, и крупными трагедиями, с которыми из года в год приходится сталкиваться человечеству со всех уголках планеты. Сегодня мы вспомним крупные авиационные, природные и техногенные катастрофы, климатические аномалии и стихийные бедствия, ужаснувшие мир в 2016 году.

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Мощное землетрясение разрушило дома на Тайване

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