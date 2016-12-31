Итоги 2016: трагические события, которые потрясли мир

Уходящий год был насыщен не только громкими политическими событиями, но, к сожалению, и крупными трагедиями, с которыми из года в год приходится сталкиваться человечеству со всех уголках планеты. Сегодня мы вспомним крупные авиационные, природные и техногенные катастрофы, климатические аномалии и стихийные бедствия, ужаснувшие мир в 2016 году.
- Мощное землетрясение разрушило дома на Тайване
- Лобовое столкновение двух пассажирских поездов в Баварии
- Катастрофа Boeing 737 в Ростове-на-Дону
- Крушение пассажирского самолета авиакомпании Egyptair
- Череда сильнейших землетрясений в Италии
- Обрушение электростанции в Китае
- Крушение пассажирского поезда в Индии
- На США обрушился мощный ураган Мэтью
- В Колумбии разбился авиалайнер с бразильскими футболистами
- Масштабные лесные пожары в Израиле
- Крушение самолета ТУ-154 с журналистами и музыкантами на борту