Объявлен график инаугурационной недели Трампа

Инаугурационный комитет избранного президента США Дональда Трампа опубликовал его график на инаугурационную неделю.
Официальная часть мероприятий начнется утром 19 января с возложения Трампом и вице-президентом венка на Арлингтонском мемориальном кладбище. После этого будет дан праздничный концерт у мемориала Линкольну.
20 января президент и вице-президент принесут клятву в Конгрессе и примут участие в инаугурационном параде по Пенсильвания-авеню к Белому дому.Еще по этой теме
Утром 21 января в Национальном соборе США с их участием пройдет молитвенный завтрак – встреча нескольких тысяч представителей разных религий, а также американской политической и деловой элиты.
Напомним, на этой неделе состоялось голосование выборщиков, которые избрали Дональда Трампа президентом США.
Также стало известно, что кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон опередила Трампа почти на 3 млн голосов избирателей, хотя и проиграла по выборщикам.