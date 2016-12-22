Объявлен график инаугурационной недели Трампа

Инаугурационный комитет избранного президента США Дональда Трампа опубликовал его график на инаугурационную неделю.

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Официальная часть мероприятий начнется утром 19 января с возложения Трампом и вице-президентом венка на Арлингтонском мемориальном кладбище. После этого будет дан праздничный концерт у мемориала Линкольну.

20 января президент и вице-президент принесут клятву в Конгрессе и примут участие в инаугурационном параде по Пенсильвания-авеню к Белому дому.

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Утром 21 января в Национальном соборе США с их участием пройдет молитвенный завтрак – встреча нескольких тысяч представителей разных религий, а также американской политической и деловой элиты.

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Напомним, на этой неделе состоялось голосование выборщиков, которые избрали Дональда Трампа президентом США.

Также стало известно, что кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон опередила Трампа почти на 3 млн голосов избирателей, хотя и проиграла по выборщикам.