Путин рассказал о превосходстве России над любым агрессором

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва на сегодняшний день сильнее любого потенциального агрессора. Такое мнение глава государства высказал на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает в четверг, 22 декабря, «Интерфакс».

При этом российский лидер подчеркнул, что нельзя позволить себе расслабиться ни на минуту, «допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск».

В этом случае, по его словам, «ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий».

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Путин подчеркнул, что в этом вопросе очень многое зависит от военачальников. «Очень рассчитываю на то, что вы будете работать также слаженно, будете также ответственно относиться к порученному вам делу. Работая таким образом, мы выполним все задачи, которые перед нами стоят в важнейшей сфере — укреплении обороноспособности России», — приводит его слова ТАСС.

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Глава государства отметил, что в будущем большая работа предстоит, в частности, по укреплению ядерной триады, совершенствованию системы СПРН (система предупреждения о ракетном нападении), а также по улучшению системы разведки и связи.


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