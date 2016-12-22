В Японии приняли рекордный оборонный бюджет

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: AP/Scanpix

Правительство Японии одобрило рекордный оборонный бюджет на 2017 финансовый год, который начнется 1 апреля. Бюджет принят на фоне продолжающихся территориальных споров с Китаем и угроз со стороны КНДР.

Объем средств, которые власти планируют потратить на оборону, составляет 5,13 трлн иен ($43,6 млрд) при общем объеме бюджета в 97,5 трлн иен ($830 млрд). Перед вступлением в силу новый бюджет страны должен получить одобрение парламента.

Япония наращивает расходы на оборону уже пятый год подряд.

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Эксперты отмечают, что резкое повышение бюджетных расходов на фоне экономических сложностей и стремительного старения населения может привести к повышению внешнего долга Японии.

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Территориальные споры с Китаем вокруг островов в Восточно-Китайском море привели к увеличению расходов на береговую охрану до 210 млрд иен ($1,8 млрд) с нынешних 187,7 млрд иен.

В частности, японские власти намерены закупить пять крупных патрульных кораблей и расширить штат береговой охраны на 200 человек. Токио хочет также усовершенствовать систему противоракетной обороны в ответ на ядерную программу Северной Кореи.

Напомним, японское правительство намерено потратить около 1,7 млрд долларов на закупку американских систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot.


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