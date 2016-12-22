За берлинским террористом следили спецслужбы США

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине попадал под наблюдение спецслужб США.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на данные спецслужб, тунисец Анис Амри искал в Интернете способы изготовления взрывчатки и общался с членами террористической группировки «Исламское государство». Кроме того, США запретили ему въезжать в страну.

По словам отца Амри, его сын уехал из Туниса семь лет назад.

Он провел четыре года в итальянской тюрьме после поджога школы, а в Тунисе был заочно приговорен к пяти годам за ограбление.

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В августе он был арестован в немецком городе Фридрихсхафене с поддельными итальянскими документами. Однако вскоре мужчину отпустили.

















































Aizvērt Утро после трагических событий в Берлине AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA







Личность Амри удалось установить по документам об удостоверении личности, найденным в кабине грузовика, который использовал террорист.