IKEA попросила подростков перестать ночевать в своих магазинах

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Руководство сети IKEA попросило подростков перестать ночевать в их магазинах. Об этом сообщает BBC News.

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Официальный представитель компании рассказал, что за последнее время в Польше, Бельгии, Японии, США, Канаде и Австралии задержали не менее десяти молодых людей, решивших переночевать в IKEA и снять весь процесс на видео.

По его словам, мода на подобные ролики сформировалась после того, как в августе бельгиец Флориан Ван Хэкке (Florian Van Hecke) и его девушка Брем Гернерт (Bram Geirnaert)

пробрались в местную IKEA, спрятались в шкафу и, дождавшись закрытия, уснули на установленной в шоу-руме кровати.

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Их видео собрало более двух миллионов просмотров и породило массу подражателей, которые также пытаются переночевать в IKEA и снять вирусный ролик.

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«Мы рады, что вызываем у людей интерес и мотивируем их получить забавный опыт. Но безопасность наших клиентов и работников имеет для нас первостепенное значение, так что мы не позволяем никому спать в наших магазинах», — отметил представитель мебельной сети в Британии.

Его шведский коллега добавил, что считает странной забавой сидеть в закрытом магазине всю ночь , чтобы с утра получить проблемы с законом.


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