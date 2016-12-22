В Индии появилась услуга доставки наличных на дом

В Индии появилась услуга заказа наличных на дом. Ее предоставляет компания Snapdeal — один из крупнейших онлайн-ретейлеров страны. Услуга пользуется спросом на фоне проведения реформы, призванной победить теневую экономику и коррупцию, в ее рамках власти изымают из оборота самые большие по номиналу купюры в 500 и 1000 рупий. Реформа привела к тому, что в стране возник дефицит наличных. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает The Indian Express.

Сервис пока запущен в двух городах — Гургаоне и Бангалоре. За один раз можно заказать не более двух тысяч рупий, стоимость доставки — одна рупия. В компании заявляют, что сервис — это «жест доброй воли» для граждан Индии, которые столкнулись с нехваткой наличных.

В Индии с 9 ноября с 00:00 по местному времени прекратился оборот купюр номиналом 500 и 1000 рупий. «Банкноты в 500 и 1000 рупий превратятся в ничего не стоящую бумагу», — объявил премьер-министр Нарендра Моди.

Он пояснил, что такая мера нужна для борьбы с бытовой коррупцией.

Кроме того, заявил премьер-министр, из оборота уберут большое число поддельных денег.

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500 и 1000 рупий принимались к оплате до 12 ноября. До 30 декабря население может сдать купюры в банки, деньги зачисляются на счет.

Одним из предвыборных обещаний Моди, возглавляющего партию «Бхаратия джаната парти», перед голосованием в 2014 году была ликвидация коррупции в государстве. По словам премьера, на текущий день удалось вернуть в казну 1,25 триллиона рупий (почти 19 миллиардов долларов).