Главного кандидата в президенты Франции обсыпали мукой

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Неизвестный в четверг обсыпал мукой экс-премьера Франции Мануэля Вальса, который ведет борьбу за право баллотироваться на предстоящих президентских выборах от правящей Социалистической партии, сообщает информационный телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в Страсбурге, куда Вальс приехал в рамках избирательной кампании. Перед входом в один из ресторанов, где должна была начаться встреча экс-премьера со сторонниками, к Вальсу бросился прохожий и обсыпал его и окружение мукой.

«49.3! Не забудем, не простим!» — прокричал нападавший, которого охрана экс-премьера спустя несколько мгновений скрутила и препроводила в припаркованный неподалеку микроавтобус полиции.

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Статья 49.3 конституции Франции позволяет премьер-министру своей властью провести законопроект через парламент без голосования, если председатель правительства уверен в необходимости принятия документа, однако сомневается, что большинство парламентариев его поддержат. После применения данной статьи депутаты получают право в течение суток поставить вопрос о недоверии правительству.

Применение статьи 49.3 является «силовой» и непопулярной мерой, однако правительство Вальса неоднократно прибегало к ней, в частности для принятия в первой половине 2016 года реформы трудового законодательства.

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