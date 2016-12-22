Премьер Турции посетил посольство России после убийства Карлова

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетил посольство РФ в Анкаре в связи с убийством российского посла Андрея Карлова и оставил запись в книге соболезнований, сообщает РИА Новости.

«Всем сердцем ощущаю боль от гибели посла РФ Карлова в ужасном теракте. Те, кто хочет разрушить мост между двумя народами и отношения Турции и России, своих целей не достигнут. Все виновные понесут заслуженное наказание. Посол Карлов во время своей успешной работы в Анкаре внес большой вклад в наши отношения с Россией в этот исключительный период, и он станет вечным символом российско-турецкой дружбы», — написал премьер в книге соболезнований.

«Наша боль глубока, наши желание и решимость развивать сотрудничество между двумя странами во имя интересов и ожиданий наших народов крепки как никогда. Я лично, а также от имени правительства и турецкого народа выражаю соболезнования родным и близким посла Карлова, правительству РФ и всему дружественному российскому народу», — написал Йылдырым.

Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Российское внешнеполитическое ведомство назвало произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку».

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