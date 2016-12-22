Дутерте назвал идиотом Верховного комиссара ООН по правам человека

Президент Филиппин Родриго Дутерте
 

Президент Филиппин Родриго Дутерте. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна идиотом после того, как чиновник предложил филиппинским властям расследовать действия лидера страны. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает Reuters.

«Этот парень (Зейд) либо шутник, либо идиот, — заявил Дутерте, выступая в прямом телеэфире. — Вы, чиновники ООН, сидите на своих задницах, и мы платим вам зарплаты. Ты, идиот, не говори мне, что делать... Кто дал тебе такое право?»

20 декабря Зейд Раад аль-Хуссейн призвал расследовать действия Дутерте, который признался, что лично участвовал в убийствах преступников. По его словам, это происходило в период, когда он был мэром города Давао. По мнению комиссара, «для любой функционирующей судебной системы немыслимо не начать следствие в случае, когда кто-то открыто признается в том, что он убийца».

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США в ответ на признание Дутерте решили приостановить предоставление финансовой помощи Филиппинам в рамках деятельности агентства Millennium Challenge Corporation («Вызовы тысячелетия»).

Ранее правозащитники обвиняли Дутерте в том, что он организовал эскадроны смерти в Давао, которые уничтожили свыше тысячи подозреваемых. Сам действующий президент то отрицал, то признавал свою причастность к этому.

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