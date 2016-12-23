Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Авторитетный журнал The Economist назвал Колумбию страной 2016 года. Свой выбор издание обосновало не только экономическим состоянием страны, но и тем, насколько ее власть улучшила жизнь граждан.

Журналисты издания пишут, что главным достижением Колумбии стало установление перемирия между правительством и марксистской повстанческой организацией Революционные вооруженные силы Колумбии.

Как известно, конфликт длился на протяжении полувека, в результате чего погибли около 220 тыс. человек.

Во время конфликта повстанцы со своей стороны убивали и похищали людей, торговали наркотиками и привлекали в организацию детей. Колумбийские власти вели себя не лучше.

Несмотря на это, президенту Хуану Мануэлю Сантосу удалось подписать мирное соглашение с FARC, оно было принято конгрессом страны 30 ноября.

«Как и большинство мирных соглашений, эта соглашение является неполным и включает в себя ужасные компромиссы. Но альтернатива еще хуже. Поэтому Колумбия является достойным победителем», - подчеркнули в издании.

Отмечается, что другими претендентами на получение звания «страна года» были Эстония, Исландия, Китай, Тайвань и Канада.

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