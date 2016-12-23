Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в январе приступает к работе приглашенного преподавателя в Стэнфордском университете в США.

Договор с ним заключен как минимум на полтора года.

«Спустя четверть века дигитализации Эстонии, в государстве, в котором имеются серьезные проблемы в сфере безопасности, я планирую написать книгу об основах функционирования дигитального общества», – сказал Ильвес.

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Последует ли за супругом жена Иева - пока неизвестно. Однако в пресс-службе экс-президента заявили, что некоторые члены семьи также будут проживать в Стэнфорде. Кто именно - пока неизвестно.

У Ильвеса трое детей от предыдущих браков, недавно в браке с Иевой Купце родился сын.



















































































































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