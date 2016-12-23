Литовский суд оставил в силе штраф «Газпрому» в 35,6 миллиона евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Литовский суд оставил в силе штраф в размере 35,6 миллиона евро, наложенный на «Газпром». Об этом сообщает литовское агентство BNS.

Главный административный суд Литвы отклонил апелляцию на решение Совета по конкуренции страны, который в октябре 2014 года наложил на компанию штраф за отказ подписать с Lietuvos energija gamyba (ранее — Lietuvos energija) договор об обмене газом. Как отмечает агентство, это самый большой штраф в истории Литвы.

По мнению местного антимонопольного ведомства, таким образом российская компания препятствовала подписанию литовской стороной договоров с другими поставщиками газа и создала условия для сохранения монопольного положения «Газпрома».

Российская компания пыталась обжаловать решение Совета по конкуренции. В ноябре 2015 года Вильнюсский окружной административный суд также отклонил апелляцию «Газпрома», передает «Интерфакс».

В феврале 2012 года Lietuvos energija для закупки топлива на более выгодных условиях обратилась к «Газпром экспорту» с просьбой произвести обмен. «Газпром» отказал литовской компании, таким образом вызвав рост цен для литовских потребителей.

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