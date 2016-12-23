Литва обнаружила российских «шпионов» на правительственных компьютерах

Власти Литвы обвинили Россию в хакерских атаках, нацеленных на правительственные компьютеры Вильнюса, совершаемых на протяжении последних двух лет. По информации местных властей, с 2015 года зафиксировано как минимум три случая размещения российского «шпионского» программного обеспечения на государственных компьютерах и порядка 20 попыток заражения вирусами, передает агентство Reuters.

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«Найденное нами шпионское ПО работало по меньшей мере полгода до того, как было обнаружено: похоже на то, как это было в США», - пояснил глава национального центра кибербезопасности при литовском Министерстве обороны Римтаутас Черняускас в разговоре с журналистами.

Несмотря на то что компьютеры принадлежали чиновникам, занимающим средние и низкие позиции в правительстве, в них содержался поток проектов по различным государственным вопросам, представляющих особую важность, добавил собеседник агентства.

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По словам Черняускаса, российские шпионские программы, установленные на госкомпьютерах, пересылали все документы, которые им удавалось найти, также как и пароли от электронной почты GMail и соцсети Facebook, на интернет-адрес, который обычно используется российскими спецслужбами. «Это уже доказывает, что попытки были сделаны для того, чтобы повлиять на нашу политическую сферу», - пояснил он.

Одновременно с этим стало известно, что хакерская группировка Fancy Bear, подозреваемая в работе на российские спецслужбы, может быть причастна ко взлому приложения, которым украинские военные пользовались для более точного наведения артиллерии. Об этом сообщается в докладе американской компании по киберзащите CrowdStrike.

В октябре СМИ писали, что группировка пыталась взломать аккаунты хакеров из группы «Анонимный интернационал» (или «Шалтай-Болтай»), известных своей антикремлевской позицией. Об этом говорилось в докладе компании ESET, производящей антивирусы NOD32.